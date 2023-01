L’amistançament, segons el DIEC, és la “relació extramatrimonial i habitual d’home i dona”. No fa tant, era una situació mal vista i desdenyada, sols a l’abast d’esperits netament indòcils. Avui, aquesta manera de relació és tan corrent que el nom ha caigut en desús. Fins i tot pot sorprendre i fer gràcia a més d’un i una que una paraula tan polida tingués una connotació tan negativa.

A Mallorca, l’home que vivia amistançat se li deia “xixisbeu” o “xixisbei”, que segons el Diccionari Català-Valencià-Balear prové de l’italià cicisbeo. Aquests mots no estan recollits al DIEC.

Per la mateixa raó que l’amistançament, els xixisbeus no formen part del vocabulari més corrent perquè les formes amb què s’uneixen i es relacionen les persones afortunadament són molt diverses i totes acceptades. Tanmateix, però, és bo conèixer-les per saber d’on venim i com es vivia no fa cap animalada d’anys.