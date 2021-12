Cap finestra no s’obre a cap mare,

sols als trens que mai no aixequen pols

i a l’olor punyent de la desídia.

El sol, ensems, no ens estalvia

la nit ni el silenci dels ocells,

emperò sap bé que la negror

mai de mai no apagarà la llum

que reclama ales i veus que veuen

i que beuen i volen, i viuen

en secret de les miques dels dies