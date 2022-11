VIOLÈNCIA MASCLE

No és que la participació dels homes en l’eradicació de la violència contra les dones sigui imprescindible; és que els homes som els agressors i, per tant, som nosaltres en exclusiva els que hem de deixar d’exercir aquesta violència boja i assassina. I hem d’admetre que, cofoiament instal·lats en el patriarcat i les seves confortables conseqüències, hem estat còmplices –la immensa majoria ho segueixen sent- d’aquesta xacra sangonosa. És així que tots els programes i campanyes de prevenció i tractament, no han d’incidir únicament i exclusiva en les víctimes, les dones, com sovint es fa, sinó sobre les actituds dels mascles. Dit d’una altra manera més explícita: hem d’afavorir l’apoderament de les dones amb la mateixa intensitat que desapoderam els mascles.

Ja ho sabeu: avui és el Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona; i el divendres negre del consum més desaforat, el millor dia per no comprar res que no sigui per fer el menjar. I santa Catalina, també, molts d’anys a les que fan aquest nom tan comú per aquests verals.