“Sigui merescuda o no, honrada o sòrdida, la pobresa sempre fa pudor. Sí, fa pudor, com una cambra a nivell de terra que dona a un pati de llum o com la roba que no es canvia prou sovint. Un mateix fa pudor com si fos una pila de fems. I no te la pots netejar”.

Ho diu Christine Hoflehner, l’encarregada de l’estafeta de correus de Klein-Reifling, un llogaret insignificant prop de Krems, a unes dues hores de tren de Viena, protagonista de la novel·la de Stefan Zweig “L’embriaguesa de la metamorfosi”, editada per Quaderns Crema el 2015 a Barcelona i en traducció de Joan Fontcuberta.

En un altre moment, el narrador d’aquesta extraordinària obra dirà que “la pobresa fatiga i crea desconfiança” i l’encerta de ple.

Llegir Zweig és un gaudi que convoca constantment el plaer; i no sols això, sinó que et fa ganes de descriure la Christine, en aquest cas, a partir dels subratllats que has marcat al llarg de la lectura convertits en tessel·les d’un mosaic que podria dibuixar una imatge semblant a aquesta:

Vestida de vent, poruga com un gat quan plou i amb la impressió d’enuig i mal humor reflectida a la cara per fer coses insignificants sense aixecar soroll i amb amor d’aficionat, surt al carrer per anar a la feina rutinària i avorrida, tot despertant la timidesa incerta i submisa dels homes grans davant les noies. Maleeix el despertador, el perseguidor assassí del son, i frisa que cessi l’estiu que fa sentir fins a l’exasperació els violins dels mosquits i els violoncels dels borinots. A l’estafeta, rere el mostrador que la separa de qui s’hi atansa per fer gestions, deleja convertir els llibres que encara no té en les flors de la llar i es fa mil propòsits de no ajupir-se mai davant cap nom ni trepitjar cap pobre. De retorn a casa, passa per davant d’un edifici en construcció aturat i el seu silenci, antinatural a una obra, la fa pensar en la buidor que la volta i en el pes que sent a l’esquena, com si portàs un tros de mort en la seva sang calenta. I el vespre es pensa que ha viscut.

Prodigiós Zweig.