La familiaritat acomodatícia

de les coses que ens envolten fins a angoixar-nos

no ens permet de fitar res ni d’abocar-nos

al buit sense cap teranyina que ens espera.

Cap crepuscle no és com hom espera o desitja

i en cap vent no s’hi ha escrit res que no sabéssim

ni el dia que naixerà rient el nadó

que trencarà tots els miralls que ens entotsolen.