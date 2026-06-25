VENIR DEL FANG I DE LA POLS TOT CERCANT PODER VOLAR

El mes de març d’enguany, Pagès editors presentà la novel·la “Nits sense ales”, de Pere Joan Martorell, una obra centrada a Mallorca que s’immergeix en la vida i en els espais dels menors que, per diferents circumstàncies -majoritàriament per problemes mentals-, han de ser internats.
El relat se centra en dos personatges: n’Amador, psicòleg de la residència on se situa l’acció, i una de les internes, na Judith, víctima de tota mena d’abusos a través de la qual es destaparà una xarxa de prostitució infantil i que descriu amb tota cruesa la naturalesa dels residents: “hem nascut per ser esclaus del Purgatori. Inquilins de la culpa. Esperits condemnats a les flames”.
Amador, erràtic en la seva vida personal, a més de psicòleg també és escriptor i recomana a Judith que escrigui, que passi a lletra tot el que sent, tot el que li crema, tot el que li impedeix dir de paraula i amb claror. Així, el text té molt de dietari i també de poesia, que actua com ho fan els claus a l’hora de fixar un indicador o un quadre. És precisament Judith qui diu:
Per què em dius que m’esperes
si no saps on és el desert?
O quan proclama que: “la tristesa és un calaix mal de tancar”.
A part d’adoptar les traces d’un dietari, “Nits sense ales” també esdevé la crònica d’unes persones la vida de les quals es desplega al marge de tot i de tothom, sobretot. A part de la normalitat dissenyada per tots els poders -el sistema, per entendre’ns- i de les convencions que se’n deriven. I a part de les interaccions humanes no tòxiques, no antropòfagues. Persones, en definitiva, preses pel drama i que pateixen una vida que no importa a ningú en no ser per excitar la morbositat i la víscera a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.
L’obra també pren el camí de l’assaig en posar en solfa els programes de tractament d’aquests centres residencials. Dirà el relator de les vicissituds de n’Amador: “Estaven fent el que realment els convenia a aquelles persones, éssers especials, singulars, dotats d’una essència quasi divina per intentar millorar la seva qualitat de vida?”. I també: “I si en lloc de patates calentes, desferres humanes que ningú volia, en Josemi i na Judith no fossin sinó víctimes del sistema?”
“Nits sense ales”, en definitiva, il·lumina les vides vingudes del fang i de la pols -que s’han d’amagar per decret- i ho fa de manera brillant, creant una atmosfera amb tensió poètica, malgrat l’infern escruixidor i cruel en què es mou, que atrapa el lector per despertar-li no sols l’interès, sinó també les zones obagues de la sensibilitat.
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