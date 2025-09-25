marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 25 de setembre de 2025
    DIAVERS
    0 comentaris

    UNA TAVERNA PER A UN VELL

    Diu que necessita una taverna -és igual si no és vora mar, però ha de disposar d’escopidors i de serradís escampat arreu com les que encara va conèixer- per poder ser vell a la manera de Kavafis. La necessita ara que tot curteja, des de les pixarades fins a l’enteniment, i que l’envesteix una llangor massa densa per caber enlloc o endossar-la a ningú. Ara que l’alè encara li put a tabac i la nicotina li engroga el bigoti de sota els narius. Ara que encara no vol retre el cap -recorda tots els poemes que l’han fet qui és- ni el desig de retrobar una ditada de mel i de delit. Sí, se n’ha negat massa, de desitjos, i ara li revenen tots per recordar-li que sempre ha estat un cagat a mercè de tothom i no d’ell mateix, que és el que cal. I molt que s’acostà arriscadament a tota mena de focs però quan calia passar la mà per una flama i veure que cap plaer no crema, reculava dues passes i apagava tots els focs a escopinades. I d’això ara se’n dol, ara que només pot ser un vell sense taverna i amb records comptats que el torturen.

    DISPARAR AL PIANISTA DE L’OCB
    25.05.2012 | 12.41
    A DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS, EL PAÍS I ELS PAÏSOS, SOCIETAT CIVIL
    QUAN CALLEN ELS FANALS
    10.12.2019 | 7.37
    A DIAVERS
    LA CAPA DE MONSENYOR I LES SEVES FILÍPIQUES
    01.06.2016 | 4.58
    A CRÒNICA, NOMS I EMPREMTES

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.