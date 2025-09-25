UNA TAVERNA PER A UN VELL

Diu que necessita una taverna -és igual si no és vora mar, però ha de disposar d’escopidors i de serradís escampat arreu com les que encara va conèixer- per poder ser vell a la manera de Kavafis. La necessita ara que tot curteja, des de les pixarades fins a l’enteniment, i que l’envesteix una llangor massa densa per caber enlloc o endossar-la a ningú. Ara que l’alè encara li put a tabac i la nicotina li engroga el bigoti de sota els narius. Ara que encara no vol retre el cap -recorda tots els poemes que l’han fet qui és- ni el desig de retrobar una ditada de mel i de delit. Sí, se n’ha negat massa, de desitjos, i ara li revenen tots per recordar-li que sempre ha estat un cagat a mercè de tothom i no d’ell mateix, que és el que cal. I molt que s’acostà arriscadament a tota mena de focs però quan calia passar la mà per una flama i veure que cap plaer no crema, reculava dues passes i apagava tots els focs a escopinades. I d’això ara se’n dol, ara que només pot ser un vell sense taverna i amb records comptats que el torturen.
