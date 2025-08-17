UNA GOTA DE SUOR DINS L’ULL

Llegeix concentrant tota l’atenció -i la tensió- en el text i una gota de suor, no s’explica com, li entra a l’ull esquerre i el parpelleig forçat l’obliga a deixar la lectura obstinada enmig d’una frase. Passat el desconcert i en haver-se fregat lleugerament i inconscient l’ull assaltat per la suor, hauria d’haver-lo fet passar per aigua, acaba de llegir la frase interrompuda, marca amb el llapis el punt a partir del qual ha de recuperar la lectura i decideix descansar. Fa dues hores que llegeix ininterrompudament i la vista ja no és jove, es cansa aviat i amb massa freqüència ell no atén el seu cansament. S’adona que la vista es cansa quan, aixecant la vista del llibre després de molt de temps, tira la vista endavant i el panorama apareix amb els objectes no exactament precisos. Aleshores acluca els ulls i intenta que la transparència inundi els pensaments i el condormi. En aquest estat deixa que el temps es converteixi en música i es dissipi l’intent de boirina que li vol subjugar la mirada. Aviat la levitat l’acarona i el mena pels viatges interestel·lars que li agradaria fer si la seva natura no fos terrenal. Ara li costa que la diafanitat comparegui per fer més pregon el descans que necessita. Nota la calor que assota tot i estar davant per davant d’un ventilador que fa tot el que sap per no ser sorollós. Amb tanta calda, maleeix els que els agrada l’estiu, no poder prendre la fresca i ser incapaç d’esvair la sensació d’anar brut en sentir la camiseta enganxada per la suor a l’esquena. I ara, com si fos una criatura espantada, es demana si l’aigua en mar uneix o separa; i perquè si naixem tots de la mateixa manera, no hi morim.
