marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 14 de setembre de 2025
    DIETARI
    0 comentaris

    UN RES EN VERS

    Un vers a favor de Palestina farà el mateix efecte que un res del Papa perquè cessi el genocidi de gazians que dur a terme el govern de Netanyahu. I no obstant, se n’haurien d’escriure molts, de versos, denunciant tants de rius de sang palestins i fer-los córrer arreu, de la mateixa manera que el Papa, a més de pregar al sant a qui correspongui perquè s’imposi la pau, hauria de dir quelcom de contundent i clar, i veu en crit, que no ho dubti, i urbi et orbe en contra d’aquesta matança. I si ho fes en vers, un res en vers, multiplicaria tant el ressò com l’efecte.

    EL FOC I ELS DIMONIS
    24.01.2010 | 3.44
    A ENDREÇOS DE TAFANER
    PARLAR PETIT
    17.12.2020 | 8.29
    A DIETARI
    PLANETA MAGRANA
    24.10.2020 | 8.10
    A DIES DE PAU, DIETARI

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.