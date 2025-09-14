Un vers a favor de Palestina farà el mateix efecte que un res del Papa perquè cessi el genocidi de gazians que dur a terme el govern de Netanyahu. I no obstant, se n’haurien d’escriure molts, de versos, denunciant tants de rius de sang palestins i fer-los córrer arreu, de la mateixa manera que el Papa, a més de pregar al sant a qui correspongui perquè s’imposi la pau, hauria de dir quelcom de contundent i clar, i veu en crit, que no ho dubti, i urbi et orbe en contra d’aquesta matança. I si ho fes en vers, un res en vers, multiplicaria tant el ressò com l’efecte.
