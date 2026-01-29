UN BON DIA

El bon dia del tot rioler que m’ha retornat la veïna que pujava carregada i que no ha volgut que l’ajudàs, presagiava, efectivament, un dia bo i no ho he sabut veure. Probablement perquè la segona salutació que he rebut del llanterner de confiança, sorrut de mena, no ha estat tan sincer, del tot passa tu.
Anava a una reunió en la que no s’havia de tractar de res capital, tot sigui dit, però que per diverses circumstàncies si cap de les dues propostes que hi presentava no es resolien favorablement, la decepció faria un llepadits del meu inici d’abatiment.
La mania de mai no fer tard m’ha plantat al lloc de la reunió un quart abans de l’hora convinguda i ja se sap que fer prest no és signe de bona educació. A una vintena de passes hi havia un bar i hi he entrat per fer temps i un cafè descafeïnat de la barra estant. Acabat de demanar-lo ha entrat una cartera amb una carta certificada “de la Seguridad Social”, ha dit a la parella que semblaven els regents del l’establiment, convertint la d darrera en una zeta exageradament marcada. Li ha costat dir el nom xinès de l’amo que li ha demanat si era una multa. “No tengo esta información”, li ha respost la funcionària de Correus, però jo he pensat que probablement ho devia ser i, posats a pensar en derrota, aquesta vegada sí que he interpretat aquest signe com de mal averany per a les meves dues curolles.
Finalment, l’afer no ha pogut anar millor i he sortit de la reunió amb les dues propostes aprovades, tant que no m’haguessin tapat el cul amb set flassades. El bon dia encara dura per molt que la fosca no deixi veure la pluja que cau amb una cortesia extraordinària per no esgarrar-me l’assossec.
