ULISSEJANT JOYCEMENT

La naturalesa té horror al buit i per això no falta qui busca clients per a la mort. Prou bé ho sabem, que la mort és la forma més alta de vida. De la mateixa manera, pertot està escrit que tota bala troba el seu destí i que la guerra i la pau depenen de la digestió d’algú. Ai, com trenca el cor de les pedres el defecte de molts homes bons! I la cara exànime i devota com la d’un que estudia de capellà que frustra la bellesa, com un vas grec en terra inculta. Cal dir-ho: no saps mai de qui mastegues els pensaments. Ara mateix tinc un fill per néixer al meu cervell i fris de dir que savi és el pare que coneix son fill. Tanmateix, un germà s’oblida tan fàcilment com un paraigua. Per cert, t’has adonat que se’t fan fideus de brutícia al melic del teu ventre càlid? I una altra cosa, vols venir amb mi a viure al cementiri en un habitacle d’òlibes i de puputs de vista llosca? Tot s’ha venut, ho saps, ens compren el terreny a preu d’or, però encara els queda tot l’or. Saps també que Shakespeare és el terreny de caça abonat per a tots els caps desequilibrats? Oh, luxúria, refugi i fortalesa nostra! Ja ho veus, de tot en fotem rapsòdies, per tot hi ha pallassos que d’un pet en fan mil esquerdes. Abans de partir, deixeu la fracció de pa per a aquells qui viuen de pa sol. I sigueu justos abans de ser generosos.
