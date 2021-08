“TREU LA LLENGUA” FA EL PLE A BUNYOLA

Anit va tenir lloc a Bunyola la tercera edició de “Treu la Llengua”, una iniciativa en forma de concert de Joves de Mallorca per la Llengua amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística i l’entitat Plataforma per la Llengua.

El concert, programat inicialment a Calvià, es va celebrar en el camp de futbol de la vila i hi prengueren part els grups Oques Grasses, Xarxa, Marala i Es Gall de sa Pastera. Complint amb totes les normes COVID s’ompliren les 2000 localitats que permetia l’espai. Un èxit rotund, sens dubte, que tant de bo serveixi perquè l’ús del català entre el jovent prengui més força de la que ara presenta.

Joves de Mallorca per la llengua enguany n’ha fet 27 anys i malauradament els seus esforços inicials segueixen sent tan necessaris ara com llavors. Ens cal, per això, que totes les entitats que, a Balears, tenen el català, el seu coneixement, la seva difusió i el seu prestigi segueixin donant-ho tot per ell, que és donar-ho tot per aquesta terra cent mil pics malmenada.