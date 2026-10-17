L’ovella ho donaria tot, com qui diu, per unes fulles de morera. Per un instant abandona el seu tarannà assustadís i gregari, i demostra que la fretura i la gola són ingovernables; pertorben la pau que senten i encomanen.
Diu Isaïes que vindrà un dia que el llop conviurà amb l’anyell, la pantera jaurà amb el cabrit; que menjaran junts el vedell i el lleó, i que un nin petit els guiarà. Encaminar un llop, una pantera o un lleó només ho pot fer un nin o un anyell, que està avesat a seguir el pastor i a no rebatre cap ordre.
En el segon llibre de Samuel es conta que el profeta Natan digué al rei David que en una ciutat hi havia dos homes, un ric i l’altre pobre. El ric tenia moltes guardes d’ovelles i de vaques. El pobre només tenia una ovella petita, que havia comprat. L’ovella creixia amb ell i amb els seus fills, menjava del seu plat, bevia del seu tassó i dormia als seus braços. La tractava com si fos filla. Un dia, el ric va rebre a ca seva un home que anava de pas i, com que li feia vessa oferir-li una ovella de les seves, va prendre l’ovella del pobre i la va servir al foraster. No cal seguir amb la lliçó…
L’ovella s’ha merescut tres ambostes de morera
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