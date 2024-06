TOTS ELS VERDS D’UN INSTANT

El vol intimidant d’una milana fa més sospitosa la calma de l’indret que exaspera tots els verds i la impertinència dels rocams disposats a esquerdar-se a qualsevol moment. Els puigs que el volten són menors, assumibles i familiars, però ells es creuen everests inexpugnables, puig majors sense cúpules militars ni antenes desproporcionades de telecomunicacions per afaiçonar solituds irreductibles. Plana com la milana el mar d’en Blai Bonet i de n’Agustí Villaronga, el bacil de Koch i la toga amb ales exagerades de les monges que s’oferien a un déu golafre que només es manifestava en la sang presa dels malalts que precedia la mort. El tren més que centenari que ho ha vist passar tot sense canviar mai de fesomia ni de velocitat, travessa la vall emperesit, com si agafàs la força necessària per travessar la carena sense entrebancs i acabar el trajecte a la rada que encisa i allibera. I de sobte trenca l’encanteri la xemeneia arrogant d’un forn o cremador ignot que temps era temps amansia el foc pretesament purificador. I torna la milana per imposar sospitosament la calma de tots els verds a l’instant que no vol esvanir-se sense deixar empremta.