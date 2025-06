Avui fa 97 anys que va néixer Ernesto Che Guevara: “Cal endurir-se sense perdre mai la tendresa”. Un més que amic no li agradarà gens la cita; l’afecció plena de dolcesa el desconcerta. No la nega ni en renega, però li posaria guants. I per ventura vaig errat. En Donald Trump, que també avui en fa 79, d’anys, sí que la combat sense rubor, a la tendresa. I se’n vanta com es vanten els ximpanzés de ser els parents vius més propers als éssers humans.

I fa sis anys que morí Laura Almerich, guitarrista, que sabia dir-ho tot amb sis cordes i que ajudà a dir a Lluís Llach. I dos que morí l’amic Jordi Porta i Ribalta.

La meva vida d’home a tu la comparo,

marina fresca que duus còdols i llum

i a cada onada oblides,

aquella a qui donà el seu so

en altre temps el moviment de l’aire.

Si em desvetlles, t’escolto,

i tot repòs és cel on m’he de perdre,

serenor d’arbres en la claror de nit.

Així diu el poema “Marina fresca”, de Salvatore Quasimodo, que avui fa 57 anys que va morir.