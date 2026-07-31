La ciència diu que la calor extrema afecta negativament la creativitat. Un nivell moderat de calidesa pot afavorir certs tipus de pensament, però quan es travessa el llindar de confort i es passa a una calor extrema, el rendiment decau dràsticament.
La raó és clara: quan el cos s’exposa a temperatures extremadament altes durant un temps perllongat, la termoregulació es converteix en la prioritat biològica principal. El cervell ha de destinar recursos d’atenció i energia a mantenir la temperatura corporal estable. Així, es redueix la capacitat creativa (i no només) i les funcions executives del còrtex prefrontal.
A més, l’estrès tèrmic continuat augmenta la irritabilitat, la fatiga física i el malestar psicològic. Les recerques més recents en psicologia ambiental indiquen que les emocions negatives associades al sobreescalfament bloquegen el flux creatiu, fent que les persones adoptem estratègies de pensament més rígides o intuïtives per reduir l’esforç mental.
Per tant, no cal forçar cap pensament adret o simpàtic a quaranta graus diürns i trenta nocturns per fer-los volar per les xarxes socials. Esforcem-nos a termoregular-nos i ajornem fer els versos més polits o els acudits més punyents per quan la calor extrema en onades que mai no acaben cessi. Si és que ho fa…
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!