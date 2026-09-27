l’amor terraabocat
vençut per la carn en delit
el dolor que exalta la mort
i l’àngel exterminador
l’infern que han fet pujar
al cel els qui no deixen
de tastar els deixants
excitants de vides
allunyades de l’exemple
la rebel·lia del món vegetal
que ens ha de consumir
com devora la mineralitat
l’angoixa del ric en veure
que no pot comprar la mort
l’esclat del somni a la recerca
de l’arrel en plorar el nadó
les catecumbes que traçaran demà
en les runes dels gratacels d’avui
els innocents que ens succeïren
la resurrecció dels oblidats
que res no tindrà a veure
amb el que visqueren
la paraula que ho és tot
fins que es topa amb el no-res
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