marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 27 de setembre de 2026
    DIAVERS
    0 comentaris

    TALAIANT

    l’amor terraabocat
    vençut per la carn en delit

    el dolor que exalta la mort
    i l’àngel exterminador

    l’infern que han fet pujar
    al cel els qui no deixen
    de tastar els deixants
    excitants de vides
    allunyades de l’exemple

    la rebel·lia del món vegetal
    que ens ha de consumir
    com devora la mineralitat

    l’angoixa del ric en veure
    que no pot comprar la mort

    l’esclat del somni a la recerca
    de l’arrel en plorar el nadó

    les catecumbes que traçaran demà
    en les runes dels gratacels d’avui
    els innocents que ens succeïren

    la resurrecció dels oblidats
    que res no tindrà a veure
    amb el que visqueren

    la paraula que ho és tot
    fins que es topa amb el no-res

    EXITOSA ACAMPALLENGUA
    07.04.2025 | 7.37
    A DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS, EL PAÍS I ELS PAÏSOS
    PROCEDÈNCIES
    05.05.2009 | 9.36
    A DIAVERS
    L’OCB I JOVES DE MALLORCA PER LA LLENGUA EN CONTRA DE L’AFEBLIMENT DEL CATALÀ A IB3
    15.11.2011 | 6.54
    A DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS, EL PAÍS I ELS PAÏSOS, SOCIETAT CIVIL

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.