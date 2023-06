SUMAR MÉS I VICEVERSA

L’estratègia és l’art de coordinar les accions i de maniobrar per tal d’aconseguir una finalitat. D’acord amb aquesta definició, estratègicament, jo no som cap artista, ans al contrari: reconec l’objectiu que vull però a l’hora d’assolir-lo tenc tendència a tirar dret de forma immediata i ja sabem que, en moltes avinenteses, la línia recta no és euclidianament la distància més curta entre dos punts.

Els estrategs polítics de MÉS han cregut, i així ho han ratificat les assemblees de Mallorca i Menorca, que per a les properes Eleccions General de l’Estat Espanyol, els seria bo concorre-hi amb SUMAR.

En el web d’aquesta associació/partit (https://sumarfuturo.info/) Sumar –traduesc- “és una iniciativa per a impulsar el procés d’escolta que portarà Yolanda Díaz a recórrer el conjunt del país. Es tracta d’escoltar, dialogar i construir juntes un projecte ciutadà per a la pròxima dècada.

“En definitiva, Sumar vol organitzar l’esperança perquè el nou país s’obri pas. Podem ser un país amb treball decent i més igualtat, líder en una transició ecològica justa i avantguarda feminista i del conjunt de drets i llibertats. Podem ser un país del qual sentir-nos-en orgullosos. Suma’t-hi per a fer-ho possible juntes”.

En 87 paraules es repeteix 4 vegades “país” per referir-se a l’Estat espanyol, naturalment. I només un nom propi en clau de lideratge. Enlloc del seu web es parla de la plurinacionalitat de l’estat ni del seu plurilingüisme, per no aprofundir. I el web “sumat” només es pot llegir en castellà.

Per la seva banda, MÉS, en el seu web (https://mespermallorca.cat) “reconeix i assumeix en el seu si l’existència d’opcions polítiques, ideològiques i organitzatives en l’àmbit de l’esquerra, el socialisme, el republicanisme, el sobiranisme, el feminisme i l’esquerra verda i ecologista, així com diferents formulacions estratègiques emmarcades en l’exercici de l’autodeterminació dels pobles i en la independència nacional del poble de les Illes Balears”.

Davant això, quin és l’objectiu de MÉS aliant-se amb SUMAR? Sumar més per a l’Estat, sembla. Aquesta “formulació estratègica” no afavorirà gens un dels objectius de MÉS: “l’autodeterminació dels pobles i la independència nacional del pobles de les Illes Balears”.

Així, SUMAR + MÉS? No, gràcies