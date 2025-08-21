marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

    • 21 d'agost de 2025
    CRÒNICA
    0 comentaris

    SÓN PERSONES

    Un menor estranger no acompanyat no és un “mena”; és una persona. Reduir la seva condició humana a un acrònim és una de tantes maneres de deshumanitzar-lo, d’assenyalar-lo com la font de les nostres debilitats o mancances. Com ells, les altres persones que creuen la mar nostra  en embarcacions molt més que precàries no són immigrants “il·legals” o “irregulars”, sinó persones que es juguen la vida per poder viure. Marcar il·legal o irregular implica necessàriament exclusió i, per això, convertir-los en la diana de tots els nostres mals. I són persones.

    A les Illes Canàries hi ha prop de sis mil d’aquests menors immigrants i el govern estatal en vol repartir uns quatre mil entre les altres comunitats autònomes. Tant el partit dels feixistes com el Popular s’oposen a aquest repartiment en considerar-lo asimètric i injust en excloure el Principat de Catalunya (que ja n’atén cinc mil i escaig) i el País Basc (que n’atén al voltant dels dos mil). A l’arxipèlag ara mateix ja hi ha sis-cents vuitanta d’aquests menors estrangers no acompanyats i segons el repartiment n’han de venir quaranta-nou més; quaranta-nou. I són persones.

    Són persones i els miserables interessos polítics han convertit aquest drama humà en una miserable batussa entre partits i en un mercadeig indigne: tot es redueix a rebre més diners, a posar preu a cada peça, que té un nom però que no es diu. Mercat de persones. I sense cap mania, sense cap escrúpol, elevant el to dels retrets i, el que és pitjor: assenyalar com a conflicte polític i social allò que és humanitat; i deshumanitzar és propi dels feixistes. Són persones.

