Dels dinars de diumenge o de festa, el temps de la sobretaula es pot considerar (o s’hauria de considerar) el quart plat, que se serveix amb el cafè o una infusió i un esquit de licor per als que els agrada perfumar-se la boca després d’un bon àpat. Dissortadament aquest temps inicial de la digestió acompanyat necessàriament de converses insubstancials o de les darreres noves de la tribu o de la vila va perdent adeptes entre els sectors més joves. Sol ser massa corrent que l’atenció als mòbils capti l’interès de molts dels que s’han reunit per dinar i no perquè hagin rebut una telefonada, sinó per fer una altra mena de sobretaula amb qualsevol o amb totes les aplicacions de missatgeria o altres eines digitals. De la mateixa manera que a les escoles o a altres espais es restringeix o prohibeix l’ús dels telèfons mòbils, en els dinars també n’haurien de quedar al marge. Hi guanyaríem en salut, indiscutiblement.
Conversar panxa plena és un gust i dona per molt. Es comença amb una referència al present més immediat i acaben aflorant records vells que, paradoxalment, no envelleixen. Ahir, ningú no sap perquè, va sortir a rotllana un dels personatges populars més mítics de la vila. Era una persona que, serena, passava per ser discreta, de molt poques paraules, però quan havia fet un parell de copes emergia en ell la polissonada, l’ocurrència més esmolada o la crítica més ferotge dita amb belles paraules. Conten que un dia, vesprejant, la parella de la guàrdia civil entrà al bar on era i el caporal li digué que partís per amunt, cap a ca seva, en veure’l que ja duia ben esmolada la llengua. Ell, més dret que un fus, li digué enigmàticament i provocativa: “que partiré per amunt o per avall, però sa teva dona és ben lletja”. El caporal, desconcertat, no va ser capaç de replicar-li. En una altra ocasió va entrar al bar del que n’era bon parroquià i la madona li demanà si anit havia sopat bé. Ell li respongué amb contundència que si li feia un badall, a la boca i més endins hi veuria llum. Molt sàvia manera de dir-li que estava dejú. Extraordinari.
