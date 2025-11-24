marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 24 de novembre de 2025
    DIETARI
    0 comentaris

    SOBRETAULA

    Dels dinars de diumenge o de festa, el temps de la sobretaula es pot considerar (o s’hauria de considerar) el quart plat, que se serveix amb el cafè o una infusió i un esquit de licor per als que els agrada perfumar-se la boca després d’un bon àpat. Dissortadament aquest temps inicial de la digestió acompanyat necessàriament de converses insubstancials o de les darreres noves de la tribu o de la vila va perdent adeptes entre els sectors més joves. Sol ser massa corrent que l’atenció als mòbils capti l’interès de molts dels que s’han reunit per dinar i no perquè hagin rebut una telefonada, sinó per fer una altra mena de sobretaula amb qualsevol o amb totes les aplicacions de missatgeria o altres eines digitals. De la mateixa manera que a les escoles o a altres espais es restringeix o prohibeix l’ús dels telèfons mòbils, en els dinars també n’haurien de quedar al marge. Hi guanyaríem en salut, indiscutiblement.

    Conversar panxa plena és un gust i dona per molt. Es comença amb una referència al present més immediat i acaben aflorant records vells que, paradoxalment, no envelleixen. Ahir, ningú no sap perquè, va sortir a rotllana un dels personatges populars més mítics de la vila.  Era una persona que, serena, passava per ser discreta, de molt poques paraules, però quan havia fet un parell de copes emergia en ell  la polissonada, l’ocurrència més esmolada o la crítica més ferotge dita amb belles paraules. Conten que un dia, vesprejant, la parella de la guàrdia civil entrà al bar on era i el caporal li digué que partís per amunt, cap a ca seva, en veure’l que ja duia ben esmolada la llengua. Ell, més dret que un fus, li digué enigmàticament i provocativa: “que partiré per amunt o per avall, però sa teva dona és ben lletja”. El caporal, desconcertat, no va ser capaç de replicar-li. En una altra ocasió va entrar al bar del que n’era bon parroquià i la madona li demanà si anit havia sopat bé. Ell li respongué amb contundència que si li feia un badall, a la boca i més endins hi veuria llum. Molt sàvia manera de dir-li que estava dejú. Extraordinari.

     

    L’OCB I LA NIT DE LA CULTURA 2012
    07.12.2012 | 4.49
    A DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS, EL PAÍS I ELS PAÏSOS, SOCIETAT CIVIL
    ENQUIMERAT
    30.04.2012 | 1.29
    A DIAVERS
    LA VALL D’ORIENT A TOCAR DEL CAPVESPRE
    21.05.2016 | 9.22
    A ENDREÇOS DE TAFANER

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.