Silenci i paciència.

La casa encara està refredada i l’impuls de la primavera acabada d’esclatar no basta per prescindir de tapament.

Silenci i paciència canta algú encomanant la quietud que tothom voldria per ser qui és sense cap renúncia fins que no calgui ser ningú.

L’univers ho sap tot del no-res, ens ho diu de tota manera, però estam massa ocupats per desballestar el dolor i la insatisfacció que ens enceguen.

Silencia i paciència ha escrit algú a la capçalera del llit com si fos una amenaça, la marca d’un psicòpata de pel·lícula en cerca de reconeixement.

Al llibre del faristol li queden cent-cinquanta pàgines per arribar al final i llangueix, com si temés la desintegració un cop llegit.

Silenci i paciència.