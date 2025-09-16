marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 16 de setembre de 2025
    NOMS I EMPREMTES, NOTES DE LECTURA
    0 comentaris

    SI TENS SET LLEPA LES PEDRES

    LaBreu edicions acaba de presentar el volum poètic “Agafa la teva creu”, d’Antònia Vicens, la sisena aportació en vers a la seva producció literària. La il·lustració de la portada és de l’escriptor i pintor suecà Manuel Baixauli: una papallona de la que el seu refrec d’ales llunyà

    podrà ser mortal, com ens dirà l’autora.

    Antònia Vicens en aquest nou recull ens proposa agafar la creu del combat en què es converteix el viure, aquesta via de vida que mena inexorablement “al Gòlgota o al Santuari  / de Consolació” sense deixar cap espai a la tragèdia, al plany desconsolat o a l’abatiment. Perquè, al cap i a la fi, comptat i debatut, l’herència que rebrem dels pares són “càvecs / per obrir tombes”.

    I és clar que en aquest combat que pot respondre al nom de vida hi tresca l’amor i en fa adeptes que faran tremolar els ressons d’artilleria. Però i malgrat tot, “el desig d’amor / ja fa temps / que / va volar”. I així és, per ventura, perquè són indestriables els resos del desfullament de les roses provocat pel vent. És obvi que també hi és present la Mort encara que vagi maquillada “com  / si treballés / a / un / prostíbul”.

    Versos que neixen del cor de les paraules i del viu de l’expressió per bastir panorames inabastables, que no te’ls acabes mai, que com més els rellegeixes, més et diuen i més hi descobreixes, i aquí rau la grandesa i l’esplendidesa d’aquesta obra. Antònia Vicens, amb els millors però mínims materials nobles ha aixecat un edifici emparaulat a prova de qualsevol sisme o indiferència: defuig tant la levitat com la lleugeresa.

    Tres trens travessen aquests camps vicensians i cap no s’atura perquè hi pugin els cruixits del temor i de la por. Potser per això, les quatre darreres paraules del poemari esdevenen el seu pòrtic.

    I sí: “Ets un pes / mort / a / Mercè dels Eclipsis”.

    LA NO-VIOLÈNCIA, EL PACIFISME, EL GANDHISME, AVUI I ARA
    31.01.2019 | 1.58
    A DIETARI, DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS, ELS VERALS DE MARGINÀLIA
    CRIATURES AL MARGE: A CREURE I PROU
    08.09.2020 | 10.42
    A CRÒNICA, DIES DE PAU
    PRESENTADA LA PANCARTA DE L’ACAMPALLENGUA 2012
    28.05.2012 | 7.14
    A DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS, EL PAÍS I ELS PAÏSOS, SOCIETAT CIVIL

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.