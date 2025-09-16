SI TENS SET LLEPA LES PEDRES

LaBreu edicions acaba de presentar el volum poètic “Agafa la teva creu”, d’Antònia Vicens, la sisena aportació en vers a la seva producció literària. La il·lustració de la portada és de l’escriptor i pintor suecà Manuel Baixauli: una papallona de la que el seu refrec d’ales llunyà
podrà ser mortal, com ens dirà l’autora.
Antònia Vicens en aquest nou recull ens proposa agafar la creu del combat en què es converteix el viure, aquesta via de vida que mena inexorablement “al Gòlgota o al Santuari / de Consolació” sense deixar cap espai a la tragèdia, al plany desconsolat o a l’abatiment. Perquè, al cap i a la fi, comptat i debatut, l’herència que rebrem dels pares són “càvecs / per obrir tombes”.
I és clar que en aquest combat que pot respondre al nom de vida hi tresca l’amor i en fa adeptes que faran tremolar els ressons d’artilleria. Però i malgrat tot, “el desig d’amor / ja fa temps / que / va volar”. I així és, per ventura, perquè són indestriables els resos del desfullament de les roses provocat pel vent. És obvi que també hi és present la Mort encara que vagi maquillada “com / si treballés / a / un / prostíbul”.
Versos que neixen del cor de les paraules i del viu de l’expressió per bastir panorames inabastables, que no te’ls acabes mai, que com més els rellegeixes, més et diuen i més hi descobreixes, i aquí rau la grandesa i l’esplendidesa d’aquesta obra. Antònia Vicens, amb els millors però mínims materials nobles ha aixecat un edifici emparaulat a prova de qualsevol sisme o indiferència: defuig tant la levitat com la lleugeresa.
Tres trens travessen aquests camps vicensians i cap no s’atura perquè hi pugin els cruixits del temor i de la por. Potser per això, les quatre darreres paraules del poemari esdevenen el seu pòrtic.
I sí: “Ets un pes / mort / a / Mercè dels Eclipsis”.
