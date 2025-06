SI CAU LA TARDA SENSE MI

En la blanca nau del port antic m’esperes.

Hi ha un desordre capritxós en el teu gest.

Què esperes?

Jo no soc d’aquesta terra, no ben bé,

i la llum del migdia en els teus ulls blaus

em cansa.

Espera, però: potser encara vindré,

i aquesta gavina que et nimba la testa

potser

s’endurà pel món dues galtes unides.

I aquesta mà dins la teva, aquesta mà

captiva.

Espera. I si no vinc, i si la tarda cau

sense mi, enyora’m i plora. Recorda’m…

“L’estrany”, de Manuel de Pedrolo, que avui fa 35 anys que va partir tot deixant-nos una obra extensa que no ens hauríem de cansar de llegir, rellegir i estudiar.