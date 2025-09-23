marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 23 de setembre de 2025
    EL PAÍS I ELS PAÏSOS, NOMS I EMPREMTES, NOTES DE LECTURA
    0 comentaris

    SERVIR EL PAÍS LLOMPARTIANAMENT

    Quid Pro Quo edicions, molt encertadament enguany que celebram l’”Any Llompart”, acaba de publicar “Mentre em resti un bri d’alè. Josep Maria Llompart de la Peña: un home polifacètic al servei del país”, de Pilar Arnau i Segarra.

    Es tracta d’un treball acurat -finalment reeixit- que defineix amb precisió què pensava, què va dir i què va fer Josep Maria Llompart, una de les figures més importants de la literatura catalana dels darrers seixanta anys; i una figura igualment capital en la vida social, cultural i política de les Illes Balears dels darrers decennis.

    Llompart considerava que “l’escriptor, l’intel·lectual en general, té un deure amb la pròpia societat i amb el propi país. Jo no crec en l’intel·lectual dins la pròpia torre d’ivori, desentès de tot, desentès de la pròpia circumstància històrica. És a dir, indiferent a determinats problemes de caràcter sociològic. Jo no el veig deslligat de totes aquestes qüestions”. I d’aquí, amb tota lògica, la seva activitat polifacètica que apuntava a un únic objectiu, com s’especifica en el títol d’aquesta obra: el servei al país.

    Un país, val a dir, que forma part d’una nació que “arriba fins allà on, naturalment i sense solució de continuïtat, l’idioma arriba”.

    Una obra essencial, aquesta de Pilar Arnau,  per conèixer Llompart i tot el que ens ha llegat i per conèixer, igualment, el temps en què va bastir tant la seva obra literària com el seus plantejaments sociopolítics i el seu incansable activisme cultural. Un estudi, en definitiva, ben resolt i documentat que cal atendre si ens interessa saber qui som i d’on venim per mirar de ser capaços de definir un avenir comú amb criteri propi.

    Arribat aquí convé recordar el que ens indica Llompart: “Cal partir de les arrels i remuntar branca per branca, cercle per cercle, si volem assolir l’autèntica dimensió del nostre ser humà i del nostre ser civil. Trencau una sola baula d’aquesta cadena i haureu perdut la vostra pròpia identitat; prescindiu d’una sola de les àrees culturals que us pertanyen, i caureu dins la més sòrdida de les incoherències: haureu deixat d’ésser qui éreu”.

    TIRANY DE FORMIGA
    02.08.2009 | 12.52
    A CONTE CONTAT
    UN MAC REVISCOLAT ENTRE LES PEDRES
    09.11.2017 | 9.23
    A NOTES DE LECTURA
    EL CREPUSCLE JA NO ENCÉN ESTELS
    29.01.2013 | 5.03
    A EL PAÍS I ELS PAÏSOS, NOMS I EMPREMTES, SOCIETAT CIVIL

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.