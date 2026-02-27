marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 27 de febrer de 2026
    DIETARI
    0 comentaris

    SERMONEJANT NATURALMENT

    Veig que el Papa Lleó demana als capellans que no usin la intel·ligència artificial per fer els sermons. No sé què dir, en no ser que ens convé molt insistir a usar amb força mantinguda la intel·ligència natural per molt de risc que això comporti. Tanmateix, a la natural intel·ligència no ens l’acabarem mai ni li trobarem el fons per molt que ens hi escarrassem.

    Quant als sermons… Un sermó és una amonestació, exhortació, insistent i llarga. I sermonejar, a més d’amonestar és murmurar, pronunciar en to d’enuig, com fixa el Diccionari Català-Valencià-Balear. Sent així, unes petites dosis d’intel·ligència artificial en l’elaboració de sermons, per ventura engrescaria qualque feligrès a prestar-hi més atenció i la parròquia hi guanyaria.

    Així i tot, si el Papa ho demana, que segueixi el sermoneig natural.

    L’ART DE LLEGIR
    17.03.2021 | 7.55
    A NOMS I EMPREMTES
    LA PLUJA QUE NO CRIDA LA DANSA
    04.03.2018 | 6.51
    A CONTE CONTAT
    PRIMER DIA DE L’ANY DESCONCERTANT
    01.01.2024 | 1.06
    A DIETARI

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.