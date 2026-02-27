SERMONEJANT NATURALMENT

Veig que el Papa Lleó demana als capellans que no usin la intel·ligència artificial per fer els sermons. No sé què dir, en no ser que ens convé molt insistir a usar amb força mantinguda la intel·ligència natural per molt de risc que això comporti. Tanmateix, a la natural intel·ligència no ens l’acabarem mai ni li trobarem el fons per molt que ens hi escarrassem.
Quant als sermons… Un sermó és una amonestació, exhortació, insistent i llarga. I sermonejar, a més d’amonestar és murmurar, pronunciar en to d’enuig, com fixa el Diccionari Català-Valencià-Balear. Sent així, unes petites dosis d’intel·ligència artificial en l’elaboració de sermons, per ventura engrescaria qualque feligrès a prestar-hi més atenció i la parròquia hi guanyaria.
Així i tot, si el Papa ho demana, que segueixi el sermoneig natural.
