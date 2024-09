Avui fa 589 anys que va néixer a Gandia Joan Rois de Corella. Als 35 anys era mestre en teologia; malgrat això, el 1473 es casa i tingué dos fills, la qual cosa no li impedí portar una vida sentimental força agitada. La seva obra, en vers o en prosa, religiosa o profana, en el seu moment és molt divulgada a València. Joanot Martorell coneixia moltes obres seves. Així mateix, el fet d’escriure per a la l’aristocràcia del seu temps que començava a defugir el català per a abraçar el castellà -i en el pas de l’edat mitjana al renaixement- el priven d’una difusió més àmplia. Morí a València el 6 d’octubre de 1497. Un dels grans, dels que ens calen, dels que sempre hi ha de ser. Honor i glòria per a sempre:

Si en lo mal temps la serena bé canta,

io dec cantar, puix dolor me turmenta

en tant extrem, que ma pensa és contenta

de presta mort; de tot l’altre s’espanta.

Mas, si voleu que davall vostra manta

muira prop vós, hauran fi mes dolors:

seré l’ocell que en llit ple de odors

mor, ja content de sa vida ser tanta.