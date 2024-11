SENTIR COM QUI SENTIA

No sap d’on li ve tan net l’adagio del segon concert per a piano de Rakhmaninov, però el sent com si els intèrprets estiguessin ben davant ell, sol en el teatre més gran del món. I per ventura no ve d’enlloc, es diu, l’adagio; per ventura el sent tant que s’ha convertit en orquídia, sense anar més lluny, en el ronc de la moixa o en batec a les temples; en quelcom prènsil, estimador, avaluable, amanyagador, mal·leable. El sent, sí, com el sentia qui li ensenyà -abans de perdre’s dins la mar gran- a convertir el plany del piano en paraules amb tacte, en mans oferidores i poder besar el desig encarnat, a omplir de pell el plaer. Sí, el sent com qui estava obsedit per la vida i no per la mort, i s’entretenia a seguir l’avenç arrossegat d’un cargol convençut que li escrivia una elegia. Sí, el sent com el sentia qui li prengué la boca i l’hi tornà venturosament pecaminosa.