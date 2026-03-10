marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

    • 10 de març de 2026
    DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS, EL PAÍS I ELS PAÏSOS
    0 comentaris

    SENSE MEMÒRIA NI RECONEIXEMENT

    El partit dels feixistes illencs i aquell que li va darrera cou-cou han  derogat avui la Llei 13/2018, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears; una llei que, en el seu moment, va rebre el suport del partit que, cou-cou, fa el que volen els feixistes. Cal tenir-ho en compte. I ho fa únicament per mantenir el poder i totes les prebendes que, a través d’ell, poden aconseguir a les bones o a les males.

    Amb aquesta derogació retorna l’odi vers els que patiren persecució i mort de part dels qui s’aixecaren en armes contra el govern legalment constituït durant la II República. Retorna el silenci imposat pel feixisme gràcies a la indignitat del partit de la impresidenta Prohens. Retorna l’oblit del clam de les cunetes, dels enterraments execrables; es poteja i s’empudega el dret a la reparació jurídica i al reconeixement a les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura sanguinària franquista. S’elimina, com sempre han fet els feixistes, el dret a la veritat.

    En el preàmbul de la llei derogada es diu que “a la nostra comunitat tenim un deute pendent amb les persones i entitats que van impulsar i defensar la democràcia durant la II República, amb aquelles que van patir repressió durant la Guerra Civil i la dictadura, i així mateix, amb aquelles que van lluitar activament pel restabliment de la democràcia durant la dictadura franquista i la Transició fins a l’aprovació del nostre Estatut d’Autonomia i que en molts casos també van ser represaliades”.

    El deute amb els oblidats, vexats i assassinats segueix pendent gràcies a la indignitat del partit de la impresidenta Prohens. Cal que no ho oblidem.

    No, no es tracta de vergonya: es tracta de revenja per mantenir el poder.

