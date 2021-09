SENSE FER PEU

No hi ha manera d’entendre que una persona pugui estar trempada (o alegra o eixerida) com un gínjol, quan aquest fruit no desperta cap simpatia especial ni presenta cap forma capriciosa que pugui referir-se a la joia o estat semblant. Estranyament també se sol córrer com un gínjol. Hi deu haver una explicació, per a aquest símil, ben segur, i m’agradaria saber-la, però també voldria que no en tingués cap de clara i convincent; que senzillament provingués d’una associació d’idees atzarosa, com la que m’ha duit a parar atenció en el gínjol quan contemplava les magranes agres del corral. Ves a saber per quins cinc sous (i no quatre o sis) de la magrana he parat al gínjol i a les seves atribucions falagueres.

Passa com amb les lectures, que una paraula que feia temps que no senties et pren tot l’interès, t’emmiloca i t’obliga a deixar momentàniament la lectura. O quan en parlar d’un o altre, topes amb un altre personatge relacionat que et distreu del primer. Talment m’ha passat amb el rei espanyol poc conegut Lluís I, el primer Borbó nat a Madrid, que només va regnar set mesos i morí de pigota, diuen, als 17 anys. Sembla que era alt, ros, de nas prominent i més aviat lleig, però trempat com un gínjol, precisament. Li agradava anar de gresca amb la servitud, els vespres, i visitar els prostíbuls. Entre aquest anecdotari reial, de cop, ha aparegut un nom, Lacotte, servent francès del rei, que l’acompanyava en aquestes aventures nocturnes i li procurava els joves i les joves que desitjava. I ja no m’ha importat res més del rei “Bien Amado”, només volia saber més coses de Lacotte, com si fos bufar i fer ampolles.