SEMPRE ÉS ENCARA

Avui fa 149 anys que va néixer Antonio Machado, a Sevilla. Morí el 22 de febrer de 1939 al Rosselló, a Cotlliure. En una de les butxaques hi trobaren un paper amb l’anotació: “Estos días y este sol de la infancia”.

Cal que sempre hi sigui, Antonio Machado. I quant a això no costa recordar el seu poema “Hoy es siempre todavía” que en traducció pròpia diu:

Avui és sempre encara,

tota la vida és ara.

I ara, ara és el moment

de complir les promeses

que ens vàrem fer.

Perquè ahir no ho vàrem fer,

perquè demà és tard.

Ara.

Com sigui, tornar a dir el seu poema “El crimen fue en Granada”, del seu recull “La guerra” dedicat a Federico García Lorca, espavila.

1. El crimen

Se le vio, caminando entre fusiles,

por una calle larga,

salir al campo frío,

aún con estrellas de la madrugada.

Mataron a Federico

cuando la luz asomaba.

El pelotón de verdugos

no osó mirarle la cara.

Todos cerraron los ojos;

rezaron: ¡ni Dios te salva!

Muerto cayó Federico

—sangre en la frente y plomo en las entrañas—

… Que fue en Granada el crimen

sabed —¡pobre Granada!—, en su Granada.

2. El poeta y la muerte

Se le vio caminar solo con Ella,

sin miedo a su guadaña.

—Ya el sol en torre y torre, los martillos

en yunque— yunque y yunque de las fraguas.

Hablaba Federico,

requebrando a la muerte. Ella escuchaba.

«Porque ayer en mi verso, compañera,

sonaba el golpe de tus secas palmas,

y diste el hielo a mi cantar, y el filo

a mi tragedia de tu hoz de plata,

te cantaré la carne que no tienes,

los ojos que te faltan,

tus cabellos que el viento sacudía,

los rojos labios donde te besaban…

Hoy como ayer, gitana, muerte mía,

qué bien contigo a solas,

por estos aires de Granada, ¡mi Granada!»

3.Se le vio caminar…

Labrad, amigos,

de piedra y sueño en el Alhambra,

un túmulo al poeta,

sobre una fuente donde llore el agua,

y eternamente diga:

el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!