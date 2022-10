S’han trobat les restes d’Aurora Picornell, la sindicalista que els feixistes mataren quan només tenia 24 anys la vigília dels Reis de 1937, al cementiri manacorí de Son Coletes. Tres trets al cap. A la fossa comuna, entre les restes, una ploma estilogràfica suposadament seva. S’ha trobat el cos però mai no sabrem qui l’assassinà. Segueixen sent les vençudes i ho seran per sempre. Els guanyadors i la seva infàmia segueixen manant. Sent així, podrem recuperar la memòria, però no la justícia. Ho diu molt encertadament Jaume Santandreu: sense justícia històrica, recuperar la memòria servirà de poc, de molt poc. De res, per ventura.