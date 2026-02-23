No és bo de fer saber quants sants, santes, beates i beats consten en el Martirologi Romà, és a dir, aquelles i aquells que tenen una festa litúrgica assignada. Un detall que il·lustra aquesta dificultat: el Papa Francesc, l’any 2013, d’una vegada, va canonitzar els 800 màrtirs d’Otranto, ciutat del sud d’Itàlia que va ser envaïda el 14 d’agost de 1480 per la força otomana de Gedik Ahmed Pasha. Aquests vuit-cents veïns, en negar-se a renegar de la fe catòlica i abraçar l’islam, els varen matar. Es calcula, tanmateix, que són unes deu mil les persones beatificades o canonitzades al llarg de la història de l’Església Catòlica.
Personalment encara he estat a temps de llegir qualque vida de sant i santa, i vaig passar molt de gust de llegir -i rellegir- “La nova llegenda àuria. De sant Josep a Judes”, de Josep A. Grimalt, editat per Lleonard Muntaner el 2015. Les històries que envolten les vides d’aquestes persones distingides amb la santedat, sobretot les més antigues, són fantàstiques i fascinants, amb una càrrega altíssima d’inventiva, sobretot a l’hora de contar els fets extraordinaris que varen protagonitzar. Tant és així que de moltes de santes i de molts de sants no s’ha pogut demostrar que siguin personatges històrics; i tot i el seu caràcter llegendari, no han perdut la seva canonització.
D’altra banda, entre tanta santedat, no és estrany que te trobis amb noms que ignoraves; que no havies sentit dir mai. Avui, sense anar més lluny, veig que és santa Milburga de Much Wenlock, una monja benedictina anglesa del segle VIII considerada una figura clau en la cristiandat anglosaxona. Va tenir dues germanes, Mildrith i Mildgyth, que també són santes. Es diu que parlava amb els ocells i que l’obeïen. Sembla que en el monestir on exercia d’abadessa, unes oques salvatges es cruspien les collites. Cansada d’això, hi anà a parlar i mai més tornaren a furtar-los els fruits de les seves sembres. Tenia el do de la levitació mentre pregava, guaria de tota casta de mals i podia fer tornar la vista als cecs.
Molts d’anys a les Milburgues!
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!