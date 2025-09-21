marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  NOMS I EMPREMTES
    • 21 de setembre de 2025
    ENTORNS
    0 comentaris

    SANT MATEU I BUNYOLA

    Els que pertanyem a la galàxia bunyolina, avui, sant Mateu, feim festa grossa: és el nostre patró. I com que és la celebració més important, els xeremies de Grallalsac han fet una llarga cercavila que ha acabat en haver reunit a l’església els bunyolins i bunyolines de vuitanta anys i més per homenatjar-los. Enguany ja fa cinquanta-set anys que es dur a terme aquest reconeixement públic. I en acabat, a la Plaça, la Banda de Música de Bunyola ha fet un concert molt celebrat. Començant l’horabaixa hi ha programada animació infantil i la pujada al Castellet, el pujol que ens esguarda, ens agombola i ens marca el caràcter. A les vuit del capvespre hi haurà missa solemne que presidirà el bisbe Sebastià, a les nou l’Escola de Ball de Bunyola animarà el vespre i a mitjanit un castell de focs clourà les celebracions que començaren el passat dia 4. Com tots els sants, les festes tendran vuitada el proper cap de setmana.

    El teixit associatiu de Bunyola (afortunadament divers, nombrós i molt actiu) ha organitzat o ha pres part en la majoria dels actes programats, que és la millor manera d’aconseguir l’adhesió dels més joves a la festa major. I, a la vegada, l’èxit de les festes ha de servir per enfortir encara més la xarxa associativa bunyolina.

    Visca sant Mateu i tots els que el celebren!

