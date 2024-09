Avui és sant Mateu, patró del meu poble, Bunyola, i si no vaig errat també de Santa Margalida, motiu pel qual n’és el seu dia gran. Les festes bunyolines que s’organitzen en honor seu tenen la particularitat de ser les darreres patronals de l’estiu a Mallorca. Les d’enguany començaren ben de jorn, el 6 d’aquest més, per aprofitar tots els caps de setmana setembrins, i es clouran dia 29. La festa més celebrada és la “Correguda en roba interior”, una d’aquestes festes noves que mica en mica es van convertint en pol màxim d’atracció i que aporten un color nou a la programació tradicional. I parlant de tradició, no deixa de ser reconfortant i alleugeridor d’esperit veure que el dematí del dia del sant patró es conserven des de fa moltíssims d’anys tres actes sense els quals, de ben segur, el sant Mateu bunyolí no ho seria del tot: els jocs infantils, amb el de trencar l’olla com a més destacat; les corregudes de joies i el concert de la banda de música que no ha faltat mai encara que la vila no comptàs amb cap banda. Això no obstant, des del 2006 és la Banda de Música de Bunyola la que es fa càrrec del concert. I enguany, de manera excepcional, han clos el concert interpretant, juntament amb Pau Debon, el cantant d’”Antònia Font”, i de “Xanguito” l’himne de la “Correguda en roba interior” que ja s’ha convertit, tanmateix, en l’himne de les festes. Bon sant Mateu!