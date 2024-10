L’escriptori estibat de quaderns -cap d’ells acabat- que tenen molts d’anys desprenent la sentor pròpia del temps que no troba lloc on reposar.

Les bufades intermitents de vent el treuen del sopor que transmet allò que escrigué no pot recordar quan perquè no hi ha cap data que el pugui orientar per saber per quin lloc estret passava en el moment d’escriure, sense anar més lluny: “No em serveixis la sang amb sacarina”.

La lletra no li ha canviat gens, es diu, amb el pas dels anys, però s’adona que algunes lletres no segueixen el traç que les pertoca i es converteixen en un símbol que li obre les portes a tota mena de paratges estimulants dels que li costa retornar. Les efes i les tes inicials de paraula són pràcticament iguals, llevat que la efa es creu més senyora i s’estilitza més que la te.

I quan llegeix: “Pel bes d’una llengua ardent suportaria l’ofensa de l’halitosi” sap per a qui ho deia -o ho escrigué- i no pot reprimir l’esclat de llàgrimes.