Un conegut em fa a saber que a la guaiabera -que ahir comentava en aquest bloc- sa mare, que morí fa cinc anys a noranta-quatre- li deia sahariana, sense aspirar la hac ni allargar la segona a: “sariana”. Amb propietat, no és tracta de la mateixa peça de vestir: la sahariana és una jaqueta folgada, una guerrera, de teixit fresc amb cinturó incorporat i butxaques al pit i als faldons que es pot dur damunt una camisa o no.

En el fons, per mi, no té cap importància aquesta confusió: ambdues peces es popularitzaren fa anys i tant una com l’altra pretenien que els homes “anassin arreglats” en temps primaverals o de calor sufocant. I totes dues venien de fora, una de prop i l’altra de l’altra punta de món, i ja se sap que tot allò que ve de mar enllà és millor que el propi i acostumat i, a més, distingeix.

Ara, la moda que es dicta des de les més altes instàncies del mercat i del poder ha decidit que la guaiabera pot vestir reis i les seves corts de llepaires i aduladors. Amb guaiabera, sent estiu i en audiència a l’aire lliure, besar la mà a reis, reines, prínceps, princeses i altres membres reials és més refrescant, sense suor, caribeny, tropical, si més no, que la mediterraneïtat és una antigalla, una marca a superar…