Hamida Djandoubi va ser la darrera persona guillotinada a França el 10 de setembre de 1977, faltant vint minuts per les quatre de la matinada i sent el president francès Valéry Giscard d’Estaing, que no el va voler indultar. L’execució va tenir lloc a la presó de Baumettes, a Marsella.

El juliol de 1974, a aquesta ciutat, Djandoubi segrestà la infermera Elisabeth Bousquet, de 21 anys, i la torturà durant hores a casa seva. D’allí, inconscient, la traslladà als afores de la ciutat on l’estrangulà i ocultà el cadàver.

El botxí va ser Marcel Chevalier, que estrenà el càrrec el 1958 i va executar unes quaranta persones. Var ser el botxí principal de França fins que al 1981 la pena de mort es va abolir a França sent president Françoise Mitterrand.

El botxí més famós de França és, sens dubte, Charles-Henri Sanson el quart d’una nissaga familiar de botxins oficials. Exercí l’ofici durant més de quaranta anys i segons sembla va executar unes tres mil persones, entre elles el rei Lluis XVI, el 21 de gener de 1793, i Maria Antonieta el 16 d’octubre de 1793.

I podria seguir enllaçant dades i persones referides a aquesta salvatjada fins a l’esgotament gràcies a internet. I he començat la recerca per un doi, per una d’aquestes preguntes amb molta càrrega d’absurditat que et venen de sobte i sense cap fonament. De cop, mentre cridava el son de la becaina, he pensat en el final de la guillotina com a instrument d’execució i frisós he acudit a l’ordinador per treure’m el gat del sac.

I mentre anava cercant dades sobre el final de la guillotina pensava en un amic que tenia -i segurament encara deu tenir- una memòria prodigiosament enciclopèdica. Em feia molta d’enveja que sabés per què feim atxems o badalls, o el nom complet de l’astronauta Gagarin, per exemple. I quan li demanava d’on treia tanta d’informació no sabia precisar-ho; deia que les coses que llegia li quedaven i no s’anaven. Tanmateix em deia que li agradava llegir les “Selecciones Reader’s Digest”, que ignor si encara s’editen en tenir a l’abast i a l’instant qualsevol mena de dada o informació.

Segurament, aquest amic meu, tan curiós com era per conèixer tots els avenços tecnològics deu flocar amb la internet i si li demanàs, ara mateix, quines varen ser les cinc darreres persones guillotinades a França, noms, llinatges i edat, m’ho diria de carrereta.