RES DE NOU AL CONSOLAT DE LA MAR

Els feixistes han decidit rompre els pactes o acords de govern amb el partit polític cosí seu que tenien a les anomenades comunitats autònomes de l’Estat espanyol per acceptar, aquest partit cosí, una distribució en compte gotes a tot l’Estat dels sis mil immigrants menors no acompanyats que s’amunteguen a Canàries. Tanmateix, els feixistes mantenen, de moment, les cadires suculentes als ajuntaments i a altres administracions locals, com el Consell de Mallorca.

Aquesta decisió, en concret a les nostres illes, ha encès en certs indrets alguna espurna d’optimisme sobre el futur de les polítiques lingüístiques i socials. Creuen, els qui veuen quelcom semblant a un llumeneret blau feblíssim en l’horitzó dels camps desolats dels drets lingüístics, culturals i socials, que el govern en minoria de Prohens afluixarà les escomeses contra el català o la memòria històrica; que sense la tutela permanent feixista, relaxarà la seva agressivitat legislativa contra tot el que ens identifica com a poble adret i madur.

Dissortadament no serà així. Com es diu ara fins a l’abús, no “col·lapsarà” el govern Prohens: estan ben a plaer amb l’alè feixista, ben a gust amb el seu suport, cofois i alegres amb les seves fòbies. El conseller Vera ja ha assegurat que el seu pla segregador a educació, al qual s’hi han apuntat onze centres escolars de l’arxipèlag, cap de públic, no es retirarà, ans al contrari: es complirà. El president feixista del Parlament de les Illes Balears no dimitirà perquè, sosté el seu partit, els mateixos vots que li permeteren accedir al lloc que deshonora, són els mateixos que permeteren Prohens fer-se amb el Consolat de la Mar. I que ningú esperi que la presidenta illenca se sotmeti a una qüestió de confiança.

Per tant, res no canviarà, a l’arxipèlag, tot seguirà com fins ara: en mans d’un govern folklòric -en el sentit de pintoresc i superficial- que desatendrà l’interès general de les illes i afavorirà amb escreix els desitjos de les elits que el controlen i gens a l’ombra.