REPRENDRE LA LECTURA I EL CAMÍ

S’aixeca molt abans de l’alba per seguir llegint la novel·la anglesa -entre l’època victoriana i el modernisme- que ha recuperat quaranta-cinc anys després de la primera lectura. No sap per què hi tornà, què el va empènyer a rescatar-la del lloc que ocupava a la llibreria tot cercant un altre títol. Estranyament, rellegint-la, com en la primera vegada, ha tornat a sentir el mateix desig addictiu de seguir amb les interrupcions ineludibles el camí tràgic de la protagonista.
Coneix el desenllaç però mentre llegeix és com si no el recordàs en adonar-se de tot el que es va perdre en fer aquella precipitada i pueril primera lectura. Ara percep fins i tot amb cremor l’elegància i el rigor de les expressions, la vivor de les imatges, l’aclaparadora contundència dels símils i de les metàfores. Sent amb esgarrifança l’escriptura precisa i punyent calculadament meandrosa per enredar el lector i despertar-li un interès poderós.
En les pauses que fa per no castigar de més els ulls, enveja l’autor i la seva determinació de fer poemes i novel·les capitals per entendre el temps que va viure. I li agradaria ser ell, capficat en l’escriptura, hores i més hores escrivint a mà, fugint de tot i de tothom per crear la seva pròpia geografia en la que els seus personatges pateixen molt més que no gaudeixen i en la que es mostra com un veritable antropòleg. L’autor era de família modesta, de pare picapedrer i mare culta que li inoculà el fervor dels clàssics i l’amor incondicional i desesperat ensems per als llibres.
Capficat altre cop en la lectura, s’atreveix a esmenar l’autor adorat i a canviar el final de la història: tant s’ha recreat en el patiment de la protagonista, per tantes proves de dignitat ha passat -que lluny de salvar-la l’han castigada encara més- que considera que no es mereix acabar com acaba. Sobretot després de passar per Stonehenge.
En acabar la segona lectura quaranta-cinc anys després de la primera, no pot tancar el llibre, una força implacable li ho impedeix. Ha quedat obert al faristol de taula mostrant les pàgines 526 i 527, les darreres. De sobte s’adona que el llibre glateix i que no pot aixecar la vista de les cinc paraules finals: “… i van reprendre el camí”.
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