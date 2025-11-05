Pocs minuts abans de les sis del matí, a través de la ràdio que m’acompanya quan vaig en cotxe, m’assabent que Rosalía, la cantant que va néixer a Sant Esteve de Sesrovires, traurà en breu un nou disc, “Lux”, del qual se n’ha donat a conèixer un videoclip i una cançó. Ahir, per un error, segons sembla, de la seva productora, es va penjar a Spotify una segona cançó, “Reliquia”, que només es pogué escoltar durant una hora, aproximadament, però que ha corregut com la pólvora i sona per tot. Val a dir que l’error estava perfectament calculat.
Diu la cantant en aquesta cançó que va perdre les mans a Jerez, els ulls a Roma, la llengua a París, el temps a Los Ángeles, però que el seu cor mai no ha estat seu perquè el dona sempre. I tot per dir a qui estima que prengui un tros d’ella perquè quan no es tinguin, aquest pessic d’ella, sigui la seva relíquia.
De Rosalía no he escoltat cap cançó sencera però sí que he sentit, vist i llegit prou d’ella sense anar-ho a cercar, raó per la qual no té cap sentit ni interès dir què em sembla el que canta, diu o transmet a través dels seus muntatges audiovisuals. Dir d’ella que és un grandíssim i poderós producte de mercat global no rebaixa gens ni mica la vàlua que pugui tenir com a artista. No obstant, per què les ràdios, televisions, xarxes socials i altres mitjans de comunicació posen les seves cançons i parlen d’ella en els seus espais de més audiència? Per què ella i no altres cantants que ho fan tan bé o millor?
Reconèixer-li el risc i fins i tot l’atreviment de fer una picadeta d’ull a l’òpera, o engrescar l’Escolania de Montserrat (perquè segons sembla parla de Déu i de la transcendència), no vol dir que el resultat sigui reeixit. Això sí: la difusió mundial d’aquest treball sí que és un excel·lent treball dels seu equip de mercat.
Per cert, que a la cançó primera d’aquest nou treball que va fer la volta al món, “Berghain”, un senyor canta un pic i un altre “Te follaré hasta que me ames, quiéreme, quiéreme…”. Edificant, edificant.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!