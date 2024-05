REFER, CORREGIR, REDREÇAR

Avui que en el Congreso de los Diputados s’ha aprovat la Llei Orgànica per a la normalització institucional, política i social a Catalunya -es veu que fins ara a Catalunya res no era normal i a partir d’ara ho serà tot- altrament dita Llei d’amnistia i que tant ha encabritat els feixistes i els dretans de tota la vida, hagués fet 76 anys Salvador Puig Antich si no l’haguessin assassinat els predecessors dels que ara assenyalen els que voldrien fer callar per sempre i que amenacen dient que la cosa no acabarà així.

Veurem com acaba tot; veurem què faran els togats, què es posarà en marxa per impedir que aquesta llei orgànica tingui els efectes que persegueix. Qui fa la llei, fa la trampa, diu l’adagi. Tanmateix, sembla que és un dia important per a tots els perseguits per això conegut per “El procés”. S’ha sentit dir que és una victòria. Tant de bo acabi com esperam.