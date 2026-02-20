marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l'illa, de les lletres i de les vides mòltes

    20 de febrer de 2026
    NOMS I EMPREMTES
    RECONEIXEMENTS QUE DEVEM

    Avui fa 326 anys que morí Margalida Mas i Pujol, o Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament, que havia nat a Valldemossa el 5 de gener de 1649. Va ser una monja escriptora, seguidora del Mestre Llull i mística. Una de les moltes dones mallorquines excepcionals que han estat ignorades i negligides fins ara i que, tanmateix, malgrat els estudis publicats, segueixen sense  tenir el reconeixement que es mereixen.

    El 1989, l’Editorial Moll editarà, a cura de Sebastià Trias Mercant, els seus “Càntics i cobles (Segle XVII)”. Però serà Rosa Planas qui més estudiarà Sor Anna Maria, sobre l’obra de la qual en bastirà la seva tesi doctoral. A partir d’aquesta tesi,  el 2023, edità a José J. de Olañeta “El foc inextingible. Obra mística de Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament”,  un estudi complet dels vessants místics, simbòlics, filològics i culturals del “Comentari del Llibre d’Amic i Amat de Ramon Llull” escrit per sor Anna M. del S. Sagrament a les darreries del segle XVII i que la converteix en la primera escriptora en català del Barroc.

    A la mateixa editorial, Rosa Planas també editarà “Dialogacions i càntics d’amors. Obra completa de Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament”.

