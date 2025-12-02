marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

    • 2 de desembre de 2025
    DIETARI
    0 comentaris

    RAIMON I VIVES

    Raimon, el cantant xativí -o socarrat-, avui fa 85 anys. Som molts els qui hem crescut amb les seves cançons, que per anys que passin no tornen velles, i hem estat lleials tant als seus crits com a les seves recomanacions de llegir, sentir o cantar els poetes clàssics de la nostra literatura. I encara molts més els qui hem cantat amb ell, amb tant de cor com de veu:  Ara digueu / ens mantindrem fidels per sempre més / al servei d’aquest poble. Que en pugui fer molts més!

    I avui també en fa 93, d’anys, que morí Amadeu Vives fundador, juntament amb Lluís Millet, de l’Orfeó Català el 1891, i autor, el 1926, de la música de La Balenguera, el poema de Joan Alcover convertit, l’any 1996, en l’himne de Mallorca. Per això, l’any vinent farà cent anys de La Balenguera cantada i trenta des que representa Mallorca.

    No ho celebrarà ningú i serà una llàstima. En no ser que preguem devotament a santa Bibiana o sant Habacuc, que avui celebren el seu dia.

