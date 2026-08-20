RACISTES, XENÒFOBS, APOROFÒBICS…

Aquells tenguts per “immigrants irregulars” que, moguts per la misèria, la persecució o la guerra, s’atreveixen a pujar al maleït primer món jugant-s’hi la vida, són tractats per les autoritats i bona part dels ciutadans primermonistes com si fossin mercaderia tòxica -o simplement com a material de rebuig-, un tractament que s’ha exacerbat aquestes setmanes a Ceuta arran de l’arribada a aquesta ciutat, el passat 30 de juliol, d’una multitud de persones -càlculs oferts per l’Estat espanyol parlen de setanta mil.
El racisme, la xenofòbia, l’aporofòbia, en definitiva l’odi a un igual que hom considera inferior s’han expressat amb la magnificència amb què es viu col·lectivament, perquè vivim en una societat majoritàriament racista, xenòfoba i aporofòbica. N’hi ha que seuen al Congreso de los Diputados que fins i tot han cridat a la caça d’immigrants, com si fossin animals nocius i, evidentment, no ha estat detingut, ans al contrari, ni s’ha retractat.
Segons l’ONG “Caminando Fronteras”, (https://www.ultimahora.es/noticias/local/2026/06/10/2647137/mas-500-migrantes-mueren-ruta-argelina-cerca-baleares-ano-cada-siete-horas.html) de gener a maig d’enguany 507 persones moriren en l’intent d’arribar a les nostres Illes des d’Argèlia. Molts n’hi deu haver que aplaudeixen aquestes morts perquè eren púrria, paràsits, aprofitats, delinqüents, malfactors. I, evidentment, ningú no se’n recorda, cap diari ho posa ben destacat en portada i hi insisteix regularment, com sí fan amb els problemes que comporten els que han aconseguit arribar. Ningú tira a la mar que consideram nostra i que hem convertit en cementiri cap flor que els homenatgi.
L’Institut Nacional d’Estadística ha dit que de gener a mitjan d’aquest més les Illes Balears havien rebut 6.594.822 visitants internacionals (no hi entren en aquest còmput els estatals), que han estat ben tractats, a cos de rei, sense restriccions ni d’aigua -com molts residents!- ni de llum, ni d’alcohol. Doncs bé, tot són planys i esquinçament de vestidures i sortides de to de responsables polítics illencs per haver d’atendre a 825 immigrants menors sense acompanyant, uns 450 a Mallorca. I el mateix es pot dir del tractament que reben els milers i milers de persones que, tot i tenir feina, a les Illes Balears i Pitiüses malden per sobreviure en centres assistencials, assentaments, tendes de campanya, cotxes o autocaravanes.
Sí, conformam una societat racista, xenòfoba, aporofòbica…
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