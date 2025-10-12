marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

    12 d'octubre de 2025
    ENTORNS, NOMS I EMPREMTES
    0 comentaris

    RACHEL PODGER A BUNYOLA

    Avui ha començat el XLI Festival de Música de Bunyola, dirigit des de la primera edició per Bartomeu Quetgles Pons, amb un concert extraordinari de la violinista, directora d’orquestra i professora Rachel Podger acompanyada de Mélisandre Corriveau, viola de gamba i violoncel; Elizabeth Kenny, tiorba, i Marcin Swiatkiewicz, clave i orgue. Han interpretat obres de George Frideric Handel, John Jenkins, Johann Schop, Richard Jones,  William Lawes, John Blow, Matthew Locke i Henry Purcell. Un veritable luxe poder comptar amb els quatre mestres dirigits per Rachel Podger que ha captivat el públic.

    El Teatre Rafel Ramis, que presentava més que una bona entrada, ha estat el marc de l’esplèndid inici d’aquesta quaranta-unena edició del Festival. Un veritable luxe.

