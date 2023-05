Christopher Latham Sholes, editor de diaris i polític nord-americà, va ser l’inventor, l’any 1873, dels teclats de les màquines d’escriure –estris que ja no es fabriquen i que formen part de museus i estimboris- que es va anar imposant als altres i conegut per “qwerty”, mot format per les sis primeres tecles de la primera fila de lletres del teclat.

No té cap importància, però a l’hora de respondre un correu electrònic, mentre pensava com ho havia de fer, els ulls se n’han anat a aquestes sis tecles i d’elles, en un salt gairebé mortal de la memòria, me n’he tornat al segon telèfon mòbil que vaig tenir, un BlackBerry, que incorporava aquest teclat complet i no tàctil. Quan els dictats de l’obsolescència programada m’obligaren a renovar aquest telèfon, vaig comprar-me un model nou d’aquesta mateixa marca fins que a l’hora de tornar-lo a renovar, em vaig trobar que els nous ja presentaven el teclat tàctil i em vaig enrabiar de debò: m’havia acostumat a la pressió, ves per on!, i em costà molt avesar-me a la tactibilitat de tot plegat que converteix el dit índex, en la majoria dels casos, en el veritable dit digital.

Per força ens pengen, ben cert!

Vaig a respondre el correu…