QUINTES I HORABAIXENC

Bunyola, el meu poble, ha començat a celebrar les festes del seu patró, sant Mateu, fet que les converteix en les darreres celebracions patronals d’estiu de Mallorca o les primeres de la tardor, com es vulgui, en ser el 21 de setembre el seu dia. Unes festes, cal dir-ho, en què el poble organitzat les fa molt participatives, la qual cosa afavoreix extraordinàriament que els elements més joves les incorporin amb molt d’entusiasme i sentiment a les seves vivències.
Si ahir, fora de programa, va tenir lloc el txupinasso que encetava la gresca i en el que Elvis Presley i Ramon Llull xalaren d’allò més -el primer Pau Debon, el cantant d’”Antònia Font”, i el segon el poeta Pere Suau- avui el plat fort han estat el dinar de quintes, per allò de començar bé el sarau, i una revetlla de capvespre per reunir-les.
Com que som rondinaire i no em plau deixar de ser-ho, em vessa dir que no m’agrada que aquests dinars seguin de “quintes” per la connotació bèl·lica que desprèn el terme, en referir-se als soldats reclutats cada any. El servei militar obligatori es va suprimir el 2001, afortunadament, i quan sent “quintes” em revé la ràbia d’aquell temps que ens furtaven, en plena joventut, per donar-ho tot per la… deixem-ho aquí.
D’altra banda, la festa que segueix el dinar, aquesta revetlla de capvespre que li dic, en el programa ve com a Horabaixenc, que no deixa de ser una adaptació nostrada del “tardeo” o “tardear” castellà. Per cert, que el verb “tardear” significa estar-se més del compte a fer alguna cosa per mera complaença, entreteniment o esbarjo de l’esperit; o també dit d’un brau: vacil·lar abans d’envestir francament. I d’aquí ha passat ara a dir del fet d’anar de tapes o de copes l’horabaixa o el capvespre. I ja sabem, d’altra banda, que horabaixenc és propi de l’horabaixa.
Ja ho he dit i a plena veu crit visca sant Mateu!
