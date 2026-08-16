marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

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    • 16 d'agost de 2026
    NOMS I EMPREMTES, NOTES DE LECTURA
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    QUI ES QUEDI SERÀ VENÇUT

    Llegir i passar gust de fer-ho és un dels plaers més intensos que hom pot tenir i, alhora, dels més inexpressables. Si el temps cal que sigui aprofitat, així en abstracte -aprofitar-lo per ordir mesquineses, posem per cas, ja sabem que moltíssima gent ho fa i amb una prestància esborronadora- llegir a plaer en pot ser una via molt més que segura. I tot per dir que he passat un guster de llegir “Ferit de mort”, de Raffaele La Capria, en traducció de Bernat Reher i editat per LaBreu Edicions.

    La Capria demana atenció per percebre la pulcritud amb què embolcalla el relat; com d’exquisidament descrosta espais i persones perquè rellueixi la bellesa. I de front i al fons Nàpols i la mar, o viceversa, actors principals de la lluita aferrissada de la natura contra la història, que sempre acaba perdent: “És més forta, molt més que una simple evasió: ens venç cada dia. Cada dia, un mil·límetre, el palau desapareix lentament: no se sap ben bé si és el palau que s’enfonsa o el mar que s’hi abraona, dins les estances, al saló i damunt del llit”.

    Nàpols, sempre Nàpols: “El napolità que viu en la psicologia del miracle, sempre a l’espera d’un fet extraordinari capaç de canviar la situació. L’aspecte ambigu de la humanitat del napolità, amb l’antítesi de misèria i comèdia, de vida i teatre. Les dues Nàpols: una, la posada en escena, i l’altra, la veritable. La Nàpols banyada pel mar i aquella on el mar no arriba, el Vesuvi i el contra Vesuvi”.

    La necessitat vital de fugir, d’escapar, per veure-ho tot clar des de la distància, des de l’allunyament; per mirar de guanyar quelcom que l’entorn que vius no et pot donar; per veure que la bellesa també fereix: “D’acord, doncs hauríem posat un bon rètol de neó, enorme, al capdamunt del Vesuvi, perquè tothom el pogués llegir: QUI ES QUEDI SERÀ VENÇUT. Resumia bé la situació, no?”.

    Els de parla catalana tenim vincles històrics amb els napolitans i La Capria ens refresca la memòria per fer-nos veure que les analogies entre Nàpols i nosaltres -en aquest cas concret pensant en els illencs- romanen encara avui: “… creus formar part de la jungla: les cases neixen com la vegetació tropical, a l’atzar i sense cap idea, i aviat Nàpols quedarà submergida”. O bé: “El Palazzo Medina sembla rejovenit. […] Ha resistit tres-cents anys la fúria del mar, qui sap si resistirà el treball especulatiu-immobiliari de l’arquitecte Cutella. De moment, l’enginyer actua d’amagat, des de dins, com el cuc a la poma… […

    ] Senyals encara discrets, massa i tot en una ciutat on, en fi, el vàndal no tem l’escàndol”. I encara més: “Què vols? Avui a Nàpols quan fan diners, es tornen vulgars i impossibles”.

    Part damunt tot, però, el gust de llegir que t’encomana Raffaele La Capria.

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