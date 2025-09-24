QUÈ DIU “EL LLIBRE DAURAT”

Univers editorial s’ha fet càrrec de la novel·la “El llibre daurat”, de Lluís Llach, un text que interessa, que et pren de seguida i t’agombola; del que aprens i no et costa gens aprehendre. Clar que hi ajuda el temps en què transcorre la història (en el mateix ’univers que l’autor va descriure a “Escac al destí”, l’anterior nocel·la) i els territoris on es desplega, unes demarcacions que no ens són gens estranyes, que diuen molt d’on venim i del que som ara mateix.
Lluis Llach, molt hàbilment ens mena pel bosc (des dels primers paràgrafs hom té la sensació que tot s’esdevé en un bosc que encabeix castells i altres fortificacions, i pobles com una mà) on les ombres s’imposen gairebé sempre a les clarianes i on les vides empeses als marges malden per guanyar-se la supervivència a cops de misèria i de posar messions per una vida eterna, les claus de la qual resten en mans d’un estament eclesiàstic que se’n cuida prou de demonitzar qualsevol pensament o acte contrari a la seva pràctica doctrinal basada en la por, la repressió i el càstig. Un bosc de llegenda en el que, tanmateix, es permet la pràctica de totes les amors i de tots els odis, evidentment.
I si literàriament és llaminer el moment en què transcorre el relat, l’edat mitjana central, encara ho és més el seu viu o nucli que Llach centra en el món dels remeis i dels sortilegis, el del guariment de les malures corporals i de l’endevinació quan aquestes pràctiques no estaven perseguides ni anatemitzades, sinó altament prestigiades per tots els estaments socials. Uns camps conrats majoritàriament per les dones perquè eren les encarregades de mantenir tant el furor del mascle com el foc permanentment encès de la llar, de la nissaga. Una pràctica, la remeiera, que implicava un coneixement precís i profund tant de la natura tota com del cos humà; una font, per tant, de coneixement i per això, per ser coneixement en poder de les dones, finalment proscrit i maleït; “embruixat”.
Ja se sap que a cap mena de poder (terrenal o celestial) li agrada l’empoderament personal, el pensament crític, el coneixement exhaustiu i el saber de qui està sotmès a les seves imposicions. I encara menys si aquest saber o coneixement prové de la dona. Tant ara mateix com d’ençà que el mascle se sent el rei de la creació.
En definitiva, “El llibre daurat” és una obra per passar gust tant del que diu i com ho diu.
