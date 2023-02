QUAN L’EMOTIVITAT DESBORDA

El meu preceptor major ha descobert què és la hipersensibilitat i la inquietud el venç. No sabia que la pell del sentir a voltes es torna molt fina i provoca una emotivitat desbordant; i no vol abandonar el sentiment que aparentment es perd. Encara no sap que no perd res, quan se sent superat per l’afectivitat sense filtres, sinó que hi guanya. I s’enterca amb una determinació esfereïdora.

Se sent agredit pel to que pressent a una paraula juganera o a una expressió amb ombra, per un gest espontani i sense molla que interpreta desdenyós o per la distància que només ell veu de qui espera que l’amanyagui.

I tanmateix quan s’asserena retorna la seva mirada fitoradora, torna a posar mans a l’expressió i t’embolcalla tot amb l’amorositat de qui sap fer sentir els alens entre el renouer que fa la vanitat de la beneitura.